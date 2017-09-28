Irak Başbakanlık Ofisi, Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle prensipte anlaştığını açıkladı.
- BIST 101.137
- Altın 147,740
- Dolar 3,5838
- Euro 4,2110
- İstanbul 20 °C
- Ankara 14 °C
- Euro tarihi rekor kırdı
- Son dakika: Türkiye ile Bağdat arasında kritik anlaşma
- Sarıyer'de hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı
- Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu evlendi
- Hülya Avşar: Öpüşmeye koşarak giderdim
- Hande Yener'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler
- Son dakika: Barzani'ye şok! Düğmeye basıldı...
- Son dakika... ABD füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- 'Maalesef işsizliği çok düşüremedik'
- Irak Bölgesel Kürt yönetimi o talebi reddetti!
- 'Bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl büyüme hedefi...'
- 'O' astsubaya istenen ceza belli oldu
- 'Bu kaçıncı yanılma sayın Erdoğan'
- Gül'ün yaverine ağırlaştırılmış müebbet!
- Habur’a alternatif sınır kapısı
Son dakika: Türkiye ile Bağdat arasında kritik anlaşma
Irak Başbakanlık Ofisi, Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle prensipte anlaştığını açıkladı.
Etiketler: Türkiye, Irak Başbakanlık Ofisi, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye ile Bağdat arasında kritik anlaşmaIrak Başbakanlık Ofisi, Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle prensipte anlaştığını açıkladı.
Sarıyer'de hafriyat kamyonu otomobille çarpıştıSarıyer Uskumruköy’de ilçe belediyesine bağlı çalışan hafriyat kamyonu, karşı şeritten sollama yapan 86 yaşındaki sürücüsünün kullandığı otomobille çarpıştı.
Son dakika: Barzani'ye şok! Düğmeye basıldı...Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Bayraktar, "Savcılık, Federal Mahkeme'nin kararına aykırı davranarak IKBY'de referandum düzenleyenler hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu" dedi.
Son dakika... ABD füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı varAfganistan'da havalimanına inen ABD Savunma Bakanı ve NATO Genel Sekreteri'ni hedefleyen roket saldırılarının ardından, savaş uçakları havalandı. Jetlerden atılan füzelerden biri yanlışlıkla sivillerin yaşadığı evi vurdu, can kayıplarını NATO duyurdu.
FOTO GALERİ
- 10:16 - Euro tarihi rekor kırdı
- 10:14 - Son dakika: Türkiye ile Bağdat arasında kritik anlaşma
- 10:13 - Sarıyer'de hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı
- 10:05 - Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu evlendi
- 09:47 - Hülya Avşar: Öpüşmeye koşarak giderdim
- 09:38 - Hande Yener'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler
- 09:24 - Son dakika: Barzani'ye şok! Düğmeye basıldı...
- 09:19 - Son dakika... ABD füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- 09:14 - 'Maalesef işsizliği çok düşüremedik'
- 09:03 - Irak Bölgesel Kürt yönetimi o talebi reddetti!
- 09:00 - 'Bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl büyüme hedefi...'
- 08:54 - 'O' astsubaya istenen ceza belli oldu
- 08:48 - 'Bu kaçıncı yanılma sayın Erdoğan'
- 08:44 - Gül'ün yaverine ağırlaştırılmış müebbet!
- 08:39 - Habur’a alternatif sınır kapısı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim