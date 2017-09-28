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SON DAKİKASon dakika: Türkiye ile Bağdat arasında kritik anlaşma

Son dakika: Türkiye ile Bağdat arasında kritik anlaşma

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Son dakika: Türkiye ile Bağdat arasında kritik anlaşma
Irak Başbakanlık Ofisi, Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle prensipte anlaştığını açıkladı.

Irak Başbakanlık Ofisi, Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle prensipte anlaştığını açıkladı.

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