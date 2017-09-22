Son dakika! Türkiye güzeli tacı taktı, skandalı patladı!

Miss Turkey birincisinin tacı geri alındı.. Miss Turkey 2017 Yarışması'nda birinci olan Itır Esen'in tacının, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındığı bildirildi
Miss Turkey basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece düzenlenen törende "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in Twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan yarışmanın organizasyonunun böyle bir paylaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Sandıkçıoğlu, bu paylaşımı nedeniyle Itır Esen'in tacının geri alındığını bildirdi. Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.
İşte Miss Turkey 2017 sayfasından yapılan o açıklama;
Miss Turkey 2017’nin finalistleri dün gece muhteşem bir törenle Beyoğlu Grand Pera’da seçilmişti, ancak Itır Esen’in sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet sonuçların değişmesine sebep oldu.
Itır Esen’in Miss Turkey seçilmesinden sonra fark edilen tweetin gerçek olup olmadığı uzun saatler boyunca araştırıldı. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu yaptığı açıklamada; “Üzülerek duyuruyoruz ki bu tweetin Itır Esen tarafından atıldığı kanaatine varılmıştır. Kuruluş amacı Türkiye’yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu’nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildir.” dedi ve bu sebeple tacının geri alındığını belirtti.
Bu durumda jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.
Yeni sonuçlara göre Aslı Sümen ülkemizi Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan ‘’Miss World’de’’, Pınar Tartan Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘’Miss Universe’de’’, Yasemin Çoklar ise Polonyo’da ‘’Miss Supranational’da’’ temsil edecek.
15 TEMMUZ HAKKINDA OLAY SÖZLER
Birinci olan Itır Esen'e ait olduğu iddia edilen hesaptan atılan 15 Temmuz ile ilgili tweet'ler ortaya çıktı.
HESABINI KAPATTI
15 Temmuz'la dalga geçip, küstah ifadeler kullanan hesap kullanıcısı tarafından, gelen haklı tepkiler üzerine hesabını askıya alındı.
"HESAP ONA AİT"
Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ömür Varol, konuyla ilgili "Kendisi yalanlasa da tweet'ler atılmış, ortaya çıktı. Bu işin ucu açık, öyle söyleyeyim. Geçmiş döneme ait tweet'ler bu hesabın ona ait olduğunu gösteriyor." diye konuştu.
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Miss Turkey birincisinin tacı geri alındı.. Miss Turkey 2017 Yarışması'nda birinci olan Itır Esen'in tacının, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındığı bildirildi
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