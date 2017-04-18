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Son dakika… Tunceli’de helikopter düştü

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Son dakika… Tunceli’de helikopter düştü
Tunceli'den kalktıktan sonra Pülümür ve Ovacılık'ta 16 Nisan referandumunda görev yapan hakim ve özel harekat timini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle telsiz teması Ovacık İlçesi'ne bağlı Çambulak kırsalı yakınlarında saat 11.30'da kesil

Helikopterin Diyarbakır merkezli Havacılık Şube Müdürlüğü´ne bağlı olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır´dan kalkan helikopterin önce Tunceli´ye gittiği bildirildi. Tunceli´den kalkan helikopterde 1 hakim, 7 polis özel harekat timi, 1 astsubay ve 3 pilot bulunuyordu. Helikopter, referandumda görev yapan hakim ve polisleri görev noktalarına bırakmak üzere havalanmıştı.

YOĞUN SİS VAR

Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, muhtemel düşük görüş şartları nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.

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