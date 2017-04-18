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Son dakika: Tunceli'de helikopter düştü

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Son dakika: Tunceli'de helikopter düştü
Tunceli'den bir son dakika haberi... Tunceli'de, içerisinde Ovacık İlçesi Hakimi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu polis helikopteri düştü.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada; Pülümür'den saat 11.40'ta havalanan helikopterden 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedilmiştir" denildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakır'dan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Ayrıca Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tunceli'de helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Ayrıca iki Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri de bölgede.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Skorsky tipi polis helikopteri kalkışından 10 dakika sonra düştü. 11.40 sıralarında sinyalin kesildiği belirtilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 3 personelin olduğu bildirildi... Helikopterin Diyarbakır merkezli Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır'dan kalkan helikopterin önce Tunceli'ye gittiği bildirildi. Tunceli'den kalkan helikopter referandumda görev yapan hakim ve polisleri görev noktalarına bırakmak üzere havalanmıştı.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği, radardan kaybolan helikopterle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği belirtildi.  

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir".

YOĞUN SİS VAR

Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, muhtemel düşük görüş şartları nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.

ARAMA KURTARMA UÇAKLARI SEVK EDİLDİ

Hava Kuvvetleri, bölgede arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakırdan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tuncelide helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Özel donanıma sahip bu uçaklar, çarpma ile devreye giren özel sinyali tespit edebiliyor. Bölgede ayrıca Malatyadan kalkan 2 Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
 

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER


ADALET BAKANI TUNCELİ VALİSİ'NDEN BİLGİ ALDI

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tunceli'de içerisinde bir  hakimin de bulunduğu ve düştüğü değerlendirilen polis helikopteriyle irtibatın  kesilmesine ilişkin, Tunceli Valisi Osman Kaymak'ı telefonla aradı. 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Bozdağ, telefonda görüştüğü  Vali Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı.


S-70LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.

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