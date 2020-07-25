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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: HANGİ FUTBOLCU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Transfer sezonu başladı. Avrupa ve dünyada hangi oyuncu hangi takıma gitti?
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- 15:21 - Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin vergi ödevleri için geri sayım
- 15:14 - Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara Kovid-19 testini zorunlu kıldı
- 15:04 - Bir kez daha aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın açılışını yaptı.
- 14:55 - "Türkiye'nin diz çökmesıni bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattık"
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- 14:38 - Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntüler
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