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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: HANGİ FUTBOLCU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: HANGİ FUTBOLCU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Transfer sezonu başladı. Avrupa ve dünyada hangi oyuncu hangi takıma gitti?
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Ajax, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus'u transfer etti.

 
 
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Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain, altyapıdan yetişen stoper Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

 
 
3

Fransa Ligue 2 ekibi Valenciennes, Rennes'den golcü oyuncu Metehan Güçlü'yü 1 yıl kiraladı.

 
 
 
4

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.

 
 
5

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, RB Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

 
 
6

Vagner Love, Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat'la opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzaladı.

 
 
 
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Paris Saint-Germain, geçen sezon Inter'den kiraladığı Icardi'nin bonservisini 60 milyon € bedelle aldı.

 
 
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Fransız ekibi Rennes, Lyon'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Martin Terrier'i 12 milyon euro'ya renklerine bağladı. 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. 

 
 
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Atletico Madrid, geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Alvaro Morata'nın bonservisini 56 milyon € karşılığında aldı.

 
 
 
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Manchester United, orta saha oyuncusu Nemanja Matic'ın sözleşmesini uzattı. Sırp oyuncu 2023 sonuna kadar sürecek 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

 
 
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Chelsea, Ajax'tan Hakim Ziyech'i 44 milyon € artı bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

 
 
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Bayern Münih, son 4 yılını Man City'de geçiren Alman oyuncu Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bayern, resmi açıklamasından sonra Arapça hesabından transferi yanlışlıkla duyurduktan sonra silmişti. 

 
 
 
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Barcelona, Braga'dan 20 yaşındaki Francisco Trincao'yu 31 milyon €'ya transfer etti.

 
 
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Getafe, Barcelona'dan kiraladığı Marc Cucurella'nın bonservisini aldı. Cucurella için Getafe, 10 milyon Euro ödeyecek. Bir sonraki satıştan Barcelona yüzde 10 pay alacak. 

 
 
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Borussia Dortmund, sezon başında Juventus'tan kiraladığı Emre Can'ı 25 milyon €'ya kadrosuna kattı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

 
 
 
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Inter, Real Madrid'in Faslı sağ beki Achraf Hakimi'yi 40 milyon Euro artı bonuslarla renklerine kattı. Oyuncu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı.21 yaşındaki oyuncu son iki yıl Borussia Dortmund'da kiralık oynamıştı. 

 
 
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Feyenoord, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbocu Orkun Kökçü'nün sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı. 

 
 
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Ligue 1 ekibi Montpellier, Juventus'un İngiliz forveti Stephy Mavididi'yi kadrosuna kattı.

 
 
 
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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympique Marsilya, orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi kadrosuna kattı. 

 
 
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Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi kadrosuna kattı. Olympique Lyon transferin 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

 
 
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Juventus, Manchester City'den Felix Correia'yı (solda) 5 yıllığına renklerine kattı. Bu transfer karşılığında Pablo Moreno (Sağda) İngiliz ekibine katıldı. Juventus, Correia ile 5, City ise Moreno ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

 
 
 
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Bayern Münih, Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki defans oyuncusu Nianzou Kouassi'yle 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

 
 
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Roma, sezon başında Arsenal'den kiralanan Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Ermeni futbolcu, 2020-21 sezonunda da İtalyan ekibinin formasını giyecek. 

 
 
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Juventus, 2020 yazının ilk transfer hamlesini yaptı. İtalyan ekibini Barcelona'nın orta sahası Arthur'u bonuslarla birlikte 82 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

 
 
 
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Brezilyalı Arthur'u Juventus'a satan Barcelona, İtalyan ekibinden Boşnak orta saha Miralem Pjanic'i 60 milyon Euro ve 5 milyon Euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. 

 
 
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Alman Bundesliga'sı ekiplerinden Borussia Dortmund, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'den (PSG) Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i kadrosuna dahil etti. PSG ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandı.

 
 
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Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Salzburg'da forma giyen Güney Koreli oyuncu Hwang Hee-chan'ı kadrosuna kattı.

 
 
 
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Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

 
 
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Tottenham, geçen sezon kiraladığı Giovani Lo Celso'yu 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

 
 
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Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Almanya ekibi Borussia Dortmund'dan Arjantinli milli futbolcu Leonardo Balerdi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

 
 
 
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

 
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