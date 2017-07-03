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Son dakika... Teröristler Şırnak'ta işçilere saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı

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Son dakika... Teröristler Şırnak'ta işçilere saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
Şırnak’ın Uludere İlçesi Gülyazi Köyü Keltepe Üs bölgesinin yol yapımında çalışan işçilere PKK’lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 işçi yaşamını yitirirken, 4 işçi yaralandı. İşçilere saldıran PKK’lı teröristlerin etkisiz hale

Irak sınırına sıfır noktada bulunan Uludere İlçesi Gülyazı Köyü Keltepe Üs Bölgesi’nin yol yapım işinde çalışan işçilere bu sabah saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Askeri birlik ve üs bölgesi arasındaki yolu yapan işçilere çalıştıkları sırada yapılan saldırıda, 2 işçi öldü, 4 işçi yaralandı. Saldırıda yaralanan 4 işçi Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. İşçilere saldıran teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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