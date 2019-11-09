SON DAKİKA… TERÖR ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA ŞANTAJA BAŞLADI!

Terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Batı basını üzerinden Avrupa'ya resmen şantaj yaptı.

SDG’nin siyasi kanadının yöneticilerinden İlham Ahmed, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, “Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye karşı sert önlemler almazsa, geri dönen IŞİD’li savaşçı akınıyla karşı karşıya kalır” dedi.

ABD’yi Suriye’nin kuzeydoğusundan keyfi şekilde çekilmekle suçlayan ve bunun büyük bir tehlikeye yol açtığını savunan Ahmed, “Bu, birçok IŞİD üyesinin kaçmasına yol açtı, onlar terörizm faaliyetlerine devam etmek için kendi ülkelerine dönecekler” dedi.

Bu durumun genel olarak Avrupa ve İngiltere için tehdit teşkil ettiğini savunan Ahmed, Avrupa Birliği’ne Türkiye-Suriye sınırını korumak ve IŞİD’lilerin geşişlerini engellemek için 2 asker göndermesi yolunda çağrıda bulundu.

Avrupa’dan Türkiye’ye silah satışını durdurmasını da isteyen terör örgütü temsilcisi, “İnsanlarımız Avrupa silahlarıyla ölüyor” dedi.