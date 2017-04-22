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SON DAKİKAÇukurlarına gömüldüler!

Son dakika... TEM'de büyük kaza: Trafik kilit

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Son dakika... TEM'de büyük kaza: Trafik kilit
TEM'de zincirleme kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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