TEM Otoyolu Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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Son dakika... TEM'de büyük kaza: Trafik kilit
TEM'de zincirleme kaza meydana geldi.
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- 09:22 - Son dakika: Reina katliamı için ABD'den flaş açıklama!
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- 17:33 - Başarı için çok çalışmak lazım!
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