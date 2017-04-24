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Son dakika… Taksim’de 1 Mayıs’a izin yok!

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Son dakika… Taksim’de 1 Mayıs’a izin yok!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı. Hükümetin referandum sonrası verdiği 'ilk yasak' olma özelliğini taşıyan bu karar sosyal medyada tartışm

Geçtiğimiz hafta yapılan halk oylamasında kabul edilen ve propagandasında  “Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak” ifadelerine yer verilen yeni anayasa sonrası ilk yasak da bugün geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim’de kutlanmayacağı açıklandı. Kutlamalara niçin izin verilmediğine dair henüz bir açıklama da yapılmadı.

 

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SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Taksim’de 1 Mayıs’a izin verilmemesi özellikle sosyal medyada tartışmalara konu oldu. Geçtiğimiz pazar günü yapılan yeni anayasa referandumu öncesi evet cephesinin büyük ortağı AKP tarafından yapılan “özgürlükçü anayasa” vaadine göndermede bulunanlar “Hani anayasa kabul edilince OHAL kalkacaktı. Hani ‘evet’ çıkınca huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacaktınız” diye eleştirilerde bulundular.

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