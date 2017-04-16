Son dakika - Suriye'de tahliye konvoyu yakınında patlama!

milliyet.com.tr /AA

Halep Sivil Savunma Müdürü Ammar el-Selemo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saat 16.00 sularında, 'Raşidin bölgesinde tahliye noktasında patlama oldu' anonsu geçildi. Sivil savunma ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, 100'den fazla cesedi kaldırdı. Ölenlerin çoğu Fua ve Kefreyalı kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.

Sivil savunma ekiplerinin 40 yaralı tespit edebildiğini belirten Selemo, "Saldırı sonrasında büyük yangınlar çıktı. Otobüsler yandı. Sivil savunma ekipleri yangınları söndürmeye çalıştı. Hala orada bir ekip çalışmalara devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Selemo, birçok cesedin tamamen yanması nedeniyle kimliklerini tespit edemediklerini söyledi.

Rejim ve muhalifler arasında varılan anlaşma gereği, Şam'da rejim kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani'den toplam 2 bin 350 kişi, İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan 5 bin kişi, Halep'teki kontrol noktalarına ulaşmıştı.

Patlama, rejim bölgesinden çıkan konvoyun Raşidin semtinde, muhaliflerin kontrol noktasında bekleyişi sırasında meydana gelmişti.

Aynı şekilde, muhaliflerin bölgesinden çıkan konvoy da rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasında bekletiliyordu.

Konvoyların karşılıklı bekletilişi, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısından kaynaklanmıştı.

Raşidin'deki muhalifler, Fua ve Kefreya'dan gelen konvoyda anlaşmada belirlenen 600 silahlı unsur yerine, bin 300 civarı unsurun çıktığını görmeleri üzerine konvoyu bekletme kararı almışlardı.

Dört yerleşim yeri de kuşatma altındaydı

Önceki gün gerçekleşmesi beklenen tahliyeler, Zebadani'deki muhaliflere güvenli koridor sağlanmaması üzerine ertelenmişti.

Madaya ve Zebadani aylardır rejim yanlısı Hizbullah güçlerinin kuşatması altında tutuluyordu. Şiilerin yaşadığı Fua ve Kefreyya ise, muhalif Fetih Ordusu tarafından çevrelenmişti.

Operasyon sona erdiğinde, ülkede iç savaşın başladığı 2011'den bu yana en büyük tahliyelerden biri gerçekleşmiş olacak. Dört yerleşim yerinden yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi planlanıyor.

Halep'in doğusunda sıkışan muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğü hayata geçirilen anlaşmayla Aralık 2016'da kent dışına çıkarılmıştı. Dünyanın gözünü kırpmadan izlediği tahliyelerde zaman zaman sorunlar yaşansa da herhangi bir çatışma gerçekleşmeden sonuç alınmıştı.