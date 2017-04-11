  • BIST 91.107
  • Altın 150,648
  • Dolar 3,7270
  • Euro 3,9452
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADolar 3.72 seviyesinde...

Son dakika… Sular ısınıyor: Kuzey Kore ABD’ye meydan okudu

»
Son dakika… Sular ısınıyor: Kuzey Kore ABD’ye meydan okudu
Kuzey Kore'den Kore Yarımadası'na USS Carl Vinson uçak gemisi ve başkaca savaş gemilerini gönderen ABD'ye 'savaşa hazırız" mesajı...

Pyongyang Yönetimi’ne bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Ölçüyü aşan eylemlerinin neden olacağı “katastrofik sonuç”lardan tamamen ABD’yi sorumlu tutacağız. Kuzey Kore, ABD tarafından arzulanan her savaş şekline karşı koymaya hazırdır” dedi.

,

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times gazetesine verdiği bir mülakatta, “ABD'nin Kuzey Kore sorununu tek başına çözebileceğini” ifade etmişti.

Trump Yönetimi, Kuzey Kore’nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getirdi.

Akabinde 8 Nisan’da donanmaya ait bir vurucu gücü Avustralya yolundan çevirerek, Kore Yarımadası'na göndermişti.

Sözcü

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...09 Nisan 2017 Pazar 17:13
  • Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik'teki uçaklarla ilgili açıklama09 Nisan 2017 Pazar 08:28
  • Rus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia09 Nisan 2017 Pazar 08:03
  • ABD Rakka'yı bombaladı09 Nisan 2017 Pazar 08:01
  • Son dakika… İdlib’te yeni saldırı iddiası08 Nisan 2017 Cumartesi 17:48
  • Washington-Moskova hattını iyice gerilecek08 Nisan 2017 Cumartesi 16:23
  • İngiltere'den flaş Rusya kararı!08 Nisan 2017 Cumartesi 16:19
  • İran'dan çok konuşulacak açıklama08 Nisan 2017 Cumartesi 15:56
  • ABD'den Rusya'ya karşı sert açıklama08 Nisan 2017 Cumartesi 15:23
  • Feribot alabora oldu: En az 20 kişi hayatını kaybetti08 Nisan 2017 Cumartesi 08:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim