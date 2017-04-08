Son dakika…. Şirvan’da çocukların bulduğu cisim patladı: 1 öldü, 1 yaralı

Siirt'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Yarımtepe Köyü kırsal kesiminde buldukları cismin patlaması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2 çocuktan 1'i öldü.

Yarımtepe Köyü’nde bugün öğle saatlerinde 12 yaşındaki Muhammet Açıkça ve 10 yaşındaki Abdulkadir Açıkça, buldukları ve kurcaladıkları metal cisim bir anda infilak etti. Patlama sonucu yaralanan 2 çoçuk, köye çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Muhammet Açıkça, kurtarılamadı. Yaralı Abdulkadir Açıkça ise başka bir ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmaya başlandı. (DHA)