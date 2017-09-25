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SON DAKİKASon dakika... Şirinevler metrosunda yangın çıktı

Son dakika... Şirinevler metrosunda yangın çıktı

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Son dakika... Şirinevler metrosunda yangın çıktı
İstanbul Şirinevler metro istasyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi bekleniyor.

İstanbul Şirinevler metro istasyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi bekleniyor.

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