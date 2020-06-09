Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı, bugün yüz yüze gerçekleştirildi. Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir." dedi.Normalleşme süreci kapsamında alınan diğer kararla şu şekilde:

- Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.

- 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

- 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır.

- Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.

- Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir.

- Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı.

Kaynak: Sondakika.com