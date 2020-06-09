  • BIST 109.237
  • Altın 374,356
  • Dolar 6,7938
  • Euro 7,7126
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Cuma Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu!

Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor

»
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı, bugün yüz yüze gerçekleştirildi. Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir." dedi.Normalleşme süreci kapsamında alınan diğer kararla şu şekilde:

  • - Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.
  • - 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.
  • - 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır.
  • - Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.
  • - Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir.
  • - Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı.

Kaynak: Sondakika.com

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığından AVM'ler İçin Yeni Normal Kararları28 Mayıs 2020 Perşembe 15:22
  • Aile Sağlığı Merkezlerinde Yeni Normal Nasıl Olacak?28 Mayıs 2020 Perşembe 14:47
  • İstanbul'da Bir Hafta Yağmur Var!28 Mayıs 2020 Perşembe 12:48
  • Flaş... Flaş... Cuma Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu!28 Mayıs 2020 Perşembe 12:34
  • Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı?28 Mayıs 2020 Perşembe 11:49
  • Salgını Kontrol Altına Almışlardı!28 Mayıs 2020 Perşembe 11:48
  • Artvin'e Göktaşı Düştü İddiası28 Mayıs 2020 Perşembe 10:53
  • Yaz Dostum!28 Mayıs 2020 Perşembe 00:29
  • Fransa Tartışmalı İlacı Kullanmayı Durdur27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:52
  • Market Çalışanı Koronavirüs'ten Hayatını Kaybetti27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:50
    • Ege'de Yapılan Tacizlerin İzahı Mümkün Değildir
    • Hande'den Kerem'e Flaş Sözler!
    • İstanbul'da 65 Yaş Üstü Seyahat İzin Kuyruğu
    • HES Kodu nedir? HES Kodu Nasıl Alınır?
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim