Son dakika: Sarıyer'de bayram sabahı silah sesleri

SARIYER'de sabaha karşı bir müzikholde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede polis olduğu öğrenilen bir kişinin silahının ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde sabah saat 05:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede polis olduğu öğrenilen A. A.'nın silahının ateş alması sonucu S.S. ve H.B. yaralandı.

Müzikhol çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.