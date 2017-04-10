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Son dakika: Sarı denizde sular ısınıyor...

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Son dakika: Sarı denizde sular ısınıyor...
Kuzey Kore’nin füze denemesinin ardından, ABD bölgedeki varlığını artırma kararı aldı.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin Kore sularına gönderildiği duyuruldu.Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemesinin ardından, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin Kore sularına gönderildiği bildirildi.

ABD Pasifik Komutanlığı sözcüsü Binbaşı Dave Benham, "Carl Vinson Görev Grubu'na teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik'e gönderilme emri” verildiği açıkladı. Benham Fransız Haber Ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "düşüncesiz, sorumsuz ve istikrarsızlığa yol açan” füze ve nükleer programı nedeniyle bölgedeki en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

ABD hükümetinden bir yetkiliReuters haber ajansına cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir uçak gemisi ile savaş gemilerinden oluşan filonun Singapur’dan Kore Yarımadası’na gönderildiğini belirtti. Yetkili “bölgedeki varlığımızın güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Carl Vinson uçak gemisi ile beraberindeki savaş gemilerinin, Avustralya'da konuşlanması planlanıyordu. Ancak gelen talimat ile gemilerin Singapur'dan Pasifik Okyanusu'nun batısına yöneldiği belirtildi.

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