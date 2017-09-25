İstanbul Sancaktepe'de askeri bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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Son dakika... Sancaktepe'de askeri bölgede yangın
İstanbul Sancaktepe'de askeri bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Etiketler: İstanbul, Sancaktepe, Askeri Bölge, yangın, son dakika, haberler
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