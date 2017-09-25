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Son dakika... Sancaktepe'de askeri bölgede yangın

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Son dakika... Sancaktepe'de askeri bölgede yangın
İstanbul Sancaktepe'de askeri bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İstanbul Sancaktepe'de askeri bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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