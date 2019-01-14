Son dakika Sakarya da patlama

Sakarya’da bu sabah saatlerinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Kentin her yerinden görülen alev topu panik yarattı.

Patlama; Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiindeki doğalgaz hattı yakınlarında meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, patlamanın heyelana bağlı doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Vali Nayir, can ve mal kaybının olmadığını belirtti. Patlamanın nedeni ile ilgili BOTAŞ'tan yapılan açıklamada da ''İlk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir'' denildi.