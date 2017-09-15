Son dakika: Şahinler ve Sarallar adliyede kavga etti!

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 11'İ tutuklu 74 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, savunma yapan Sedat Şahin, kendisine yönelik yapılan operasyonda yakalanan silahlardan sadece 2'sinin kendisine ait olduğunu öne sürdü.

Ele geçirilen çok sayıda silahla ilgili bilgisi olmadığını savunan Şahin, "Belirttiğim silahlar ve sahte evraklar bana aittir. İstanbul'da olacak olan 6 Haziran'daki duruşma için İstanbul'a gelmeyi planlıyordum. Duruşma tarihinin yaklaşmasına yakın çocuklarımla vakit geçirmek için, rahat edebileceğim bir ev istedim kuzenimden. Bana uygun olan evi söyledi ve ben de o eve geçtim. Evde kaldığımın 3. günü evde çok sayıda silah bulunduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

Yıllarca yargılandığını ve cezaevinde yattığını söyleyen Şahin, "Ben aranan bir kişi olarak o kadar silahla ne yapayım. Ben de düşman sahibi bir adamım. O evde bulunan silahlara ses etme durumum yoktu." dedi.

Sahte evrakları kendisinin yıllar önce 20-25 bin dolara yaptırdığını iddia eden Şahin, "Duruşmaya göre hareket edecektim. Yanımda getirdim ama hiç kullanmadım." diye konuştu.

Şahin ve 2 sanığın savunmasının alınmasının ardından, avukatlar tahliye taleplerine ilişkin beyanda bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRA ARBEDE

Mahkemenin kararının ardından, adliye koridorlarında bulunun iki gruba ait kişiler birbirleriyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, adliyede bulunan gruplar polis ekipleri ile özel güvenliğin müdahalesiyle birbirinden ayrıldı.

Polis ekiplerinin dışarıya çıkardığı grupların, adliye önünde beklemesi devam ediyor.

İki grubun tekrar bir araya gelmemesi için, çok sayıda polis ekibi toma ve zırhlı araçlarla adliye dışında önlem aldı.