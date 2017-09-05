Son dakika... Rusya füzelerle vurdu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor...

Moskova, Doğu Akdeniz'de demirli Amiral Essen savaş gemisinden fırlatılan füzelerin Deyr ez Zor çevresindeki DEAŞ teröristlerini imha ettiğini duyurdu.

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde adım adım yenilgiye sürüklenen kanlı terör örgütü DEAŞ'a bir darbe de Rusya'dan geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de demirli Amiral Essen savaş gemisinden fırlatılan füzelerin kent çevresindeki DEAŞ teröristlerini imha ettiğini duyurdu.

Vurulan hedefler arasında üst düzey komutanlar, cephanelikler, bomba yüklü araçların imha edildiği atölye ve çok sayıda militan bulunuyor. Öldürülen teröristler Rusya ve eski Sovyet ülkelerinden DEAŞ'a katılan isimler.

Üç yıldır DEAŞ'ın kuşatması altında bulunan Deyr ez Zor'a Suriye ordu birlikleri dün ulaşmıştı. Şam rejimine bağlı askerlerin kuşatmayı kısa sürede kırması bekleniyor.

Kentin dış mahallerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor, Rus hava kuvvetleri karadeki rejim birliklerine destek veriyor.