Son dakika: Rusya: 8 Nisan'dan itibaren durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de kooridnasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı. Rusya sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'de hava güvenliği anlaşmasını da askıya aldığını duyu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti: "Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu."