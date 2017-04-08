Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti: "Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu."
- BIST 88.497
- Altın 150,324
- Dolar 3,7358
- Euro 3,9596
- İstanbul 8 °C
- Ankara 6 °C
- Alessandra Ambrosio'nun gizli tatili
- Feribot alabora oldu: En az 20 kişi hayatını kaybetti
- ABD ilk kez rejimi vurdu: Trump’tan 72 saatte misilleme
- Kelly Gale'in tatil pozları
- Kılıçdaroğlu'ndan TRT'ye canlı yayın tepkisi
- İsveç teyakkuzda, şüphelinin ilk görüntüsü
- İsveç’te Kamyon Terörü: 4 ölü
- Pankart asan CHP’lilere otomobilden kuru sıkı tabancayla ateş edildi
- Son dakika: Rusya: 8 Nisan'dan itibaren durduruyoruz
- ABD füzelerinin ardından Türkiye'nin 'uçuş' endişesi
- Öğrenci servisi kaza yaptı: 20 yaralı
- Cudi Dağı'nda operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
- ABD'den İsrail'e Suriye teşekkürü
- Bakırköy Belediyesi, rock festivali.
- Sertap Erener'den bir günde iki konser
Son dakika: Rusya: 8 Nisan'dan itibaren durduruyoruz
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de kooridnasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı. Rusya sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'de hava güvenliği anlaşmasını da askıya aldığını duyu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Feribot alabora oldu: En az 20 kişi hayatını kaybettiMyanmar'da bir feribotun alabora olması sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD ilk kez rejimi vurdu: Trump’tan 72 saatte misillemeSuriye’nin salı günü Han Şeyhun ilçesinde yaşanan 86 kişinin öldüğü kimyasal saldırının ardından ABD ilk kez Esad rejimini hedef aldı. ABD Başkanı Trump saldırıdan 72 saat geçmeden ‘vur emri’ verdi. Doğu Akdeniz’de konuşlu iki Amerikan destroyerinden 59 T
İsveç teyakkuzda, şüphelinin ilk görüntüsüİsveç'in başkenti Stockholm'de alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddede bir mağazaya kamyon daldı. Saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen şüphelinin ilk görüntüsü basına servis edildi.
İsveç’te Kamyon Terörü: 4 ölüİSVEÇ’in başkenti Stockholm’de bir bira kamyonunun büyük bir mağazaya dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Stockholm'de meydana gelen saldırı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Terörizmin hedefi,
Son dakika: Rusya: 8 Nisan'dan itibaren durduruyoruzRusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de kooridnasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı. Rusya sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'de hava güvenliği anlaşmasını da askıya aldığını duyu
- 08:10 - Alessandra Ambrosio'nun gizli tatili
- 08:09 - Feribot alabora oldu: En az 20 kişi hayatını kaybetti
- 08:00 - ABD ilk kez rejimi vurdu: Trump’tan 72 saatte misilleme
- 08:00 - Kelly Gale'in tatil pozları
- 07:49 - Kılıçdaroğlu'ndan TRT'ye canlı yayın tepkisi
- 07:41 - İsveç teyakkuzda, şüphelinin ilk görüntüsü
- 07:38 - İsveç’te Kamyon Terörü: 4 ölü
- 07:31 - Pankart asan CHP’lilere otomobilden kuru sıkı tabancayla ateş edildi
- 07:25 - Son dakika: Rusya: 8 Nisan'dan itibaren durduruyoruz
- 07:21 - ABD füzelerinin ardından Türkiye'nin 'uçuş' endişesi
- 07:18 - Öğrenci servisi kaza yaptı: 20 yaralı
- 07:16 - Cudi Dağı'nda operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
- 07:12 - ABD'den İsrail'e Suriye teşekkürü
- 17:32 - Bakırköy Belediyesi, rock festivali.
- 17:27 - Sertap Erener'den bir günde iki konser
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim