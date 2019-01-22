Son dakika.. Rtük başkanı istifa etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, ailesinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 4 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Prof. Dr. İlhan Yerlikaya bugün RTÜK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

59 yaşındaki İlhan Yerlikaya; 2005 yılında RTÜK üyeliğine seçilmiş, Temmuz 2009 – Mart 2011 arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini üstlenmişti.

AKP’DEN MİLLETVEKİLLİĞİ DE YAPTI

Mart 2011’de milletvekili olmak için RTÜK’teki görevinden istifa etmiş ve TBMM’ya AKP milletvekili olarak girmişti.

Yerlikaya milletvekilliğinin ardından 2015 yılının Temmuz ayında tekrar RTÜK üyesi seçilmiş, Kasım 2015’te ise RTÜK Başkanlığına getirilmişti.