SON DAKİKA… RESULAYN MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn merkezinin ele geçirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı dördüncü gününe girdi. Sabah saatlerinden itibaren Resulayn topçu atışlarıyla vurulmaya devam ederken, saat 12.20 sularında Milli Savunma Bakanlığı’dan kritik bir açıklama geldi. Twitter’dan yapılan açıklamada, Resulayn kent merkezinin ele geçirildiği, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı” sözleriyle duyuruldu.

Açıklamanın ardından Resulayn’a giren SMO mensuplarının görüntüleri de ajanslar tarafından paylaşıldı.

RESULAYN NEDEN ÖNEMLİ?

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi sınırında yer alan en yakın Suriye topraklarından biri olan Resulayn, konumu gereği oluşturulması planlanan güvenli bölge için büyük bir öneme sahip. Yaklaşık 55 bin nüfusa sahip bölgede Ceylanpınar’a bitişik bir sınır kapısı bulunuyor. Resulayn bu önemi neticesinde, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü mevzilerinin vurulduğu ilk bölge oldu.