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SON DAKİKAÇukurlarına gömüldüler!

Son dakika: Reina katliamı için ABD'den flaş açıklama!

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Son dakika: Reina katliamı için ABD'den flaş açıklama!
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Özbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.

AA

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas,  Özbeki’nin DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın olduğunu, terör örgütünün dış  saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu liderlerinden biri  olduğunu söyledi.

Thomas şunları kaydetti:

"6 Nisan’da ABD kuvvetlerinin Suriye’de DEAŞ yöneticisi Abdurrahman  Özbeki’nin öldürmek üzere yaptığı bir baskında Özbeki’nin öldürüldüğünü teyit  ettik. Özbeki DEAŞ’ın sözde halifesi Ebubekir El Bağdadi’ye yakın isimlerden  biriydi. DEAŞ’ın yabancı para ve savaşçı akışını yöneten liderlerden biriydi.  DEAŞ’ın dış operasyonlarında da önemli rol oynayanlardan biriydi. Yılbaşı  gecesinde 39 masum sivilin hayatını kaybettiği yüksek profilli İstanbul gece  kulübü saldırısını planlamıştı.”

İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı gecesi bir  saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit  olmuş, 25'i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 65 kişi de  yaralanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmiş ve Özbek asıllı saldırgan Abdülgadir  Masharipov saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt’ta yakalanmıştı.

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