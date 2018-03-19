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SON DAKİKA PRENS AÇIKLADI!

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SON DAKİKA PRENS AÇIKLADI!
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesi için kadın hakları konusunda devrim niteliğinde bir açıklama yaptı. Salman, kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını söyledi. Salman'ın açıklamas

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman daha önce ülkesinin 'Ilımlı İslam'a geçiş yapacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. 

Reuters'ın haberine göre, Veliaht Prens tarafından duyurulan yeni reform haber ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu. 

Buna göre, katı kurallarıyla bilinen Suudi Arabistan'da kadınlar 'Toplum kurallarına uygun ve saygılı' giyindikleri takdirde çarşaf giyinmek zorunda kalmayacak.

“Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, 'saygılı' bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor”
Muhammed bin Salman
32 yaşındaki Suudi Prens'in açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce yapması Suudi Arabistan'ın Batı ülkelerindeki imajının düzeltilmesi için atılan adımların sonuncusu olarak görülebilir. 

Selman, “1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Din, siyah çarşafı şart koşmuyordu. Kadının örtünmek için siyahı kullanması kendi seçimidir” dedi.

Prens Selman, Suudi Arabistan'da aşırı dinci akımların bulunmasından 1979'daki İran İslam Devrimi'ni sorumlu tutuyor. 

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