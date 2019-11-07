SON DAKİKA… ‘PAKİZE ANNE’ BERAAT ETTİ!

Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, çıktığı ilk duruşmasından beraat etti.

Adliyeye gelişinde Pakize Anne'yi aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bulunduğu çok sayıda kişi karşıladı. Pakize Anne duruşmanın ardından "Beni susturmak istiyorlar. Susmayacağım. Daha çok konuşacağım" dedi.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’ya, 5 Aralık 2017 tarihinde Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yaptığı konuşması nedeni ile “Cumhurbaşkanına hakaretten” soruşturma açılmıştı. Akbaba hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. Hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Pakize Alp Akbaba bugün Ankara Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

Avukat Uğur Poyraz “Duruşmaya gelen, davaya destek veren herkese teşekkür ederim.” dedi.

BERAAT ETTİ

Pazike Anne çıktığı ilk duruşmada ise beraat etti. Haberi duyuran avukat Uğur Poyraz “Pakize Ana cumhurbaşkanına hakaret suçundan ilk celsede beraat etti ama aslında Türk Milleti’nin vicdanında çoktan beraat etmişti. Duruşmaya gelen, davaya destek veren herkese teşekkür ederim.” dedi.

MERAL AKŞENER KARŞILADI

Adliyeye gelişinde Pakize Anne’yi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşıladı.

“SUSTURMAK İSTİYORLAR SUSMAYACAĞIM”

Pakize Anne duruşmanın ardından adliye önünde kısa bir açıklama yaptı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Pazike Akbaba “Susturmak istiyorlar. Susmayacağım. Daha çok konuşacağım” dedi.

PAKİZE AKBABA NE DEMİŞTİ?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda kürsüden yaptığı konuşmada “Herkes haddini bilsin. Şimdi PKK bitti, FETÖ çıktı piyasaya. FETÖ Meclis’tedir önce Meclis’i temizle Meclis’i. Ben şehit verdim, saçımı süpürge ettim. Hepsi Atatürkçü, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık. Ne yazık ki, hain bir kurşunla şehit oldu. ‘Analar ağlamayacak’ dediler… Niçin şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi” demiş ve iktidarın PKK ve FETÖ mücadelesini sert sözlerle eleştirmişti.