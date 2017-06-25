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Son dakika... Pakistan'da yakıt tankeri devrildi! En az 123 ölü...

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Son dakika... Pakistan'da yakıt tankeri devrildi! En az 123 ölü...
Pakistan'da yakıt tankerinin devrilmesi sebebiyle meydana gelen devasa patlamada en az 123 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı en yakın hastanelerde tedavi altına alındı.

Bahavalpur kentinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda  en ez 123 kişi öldü. Ölü sayısının bu derece yüksek olmasının sebebi ise kaza yerini görüntülemek üzere tankerin etrafına toplanan kalabalık.

Olay yerine gelen onlarca kişi tankerden sızan yakıtın patlamasıyla feci şekilde can verdi. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da tankerin aşırı hız sebebiyle devrildiği belirtiliyor.

Pakistan'ın Geo TV kanalına göre görgü tanıkları olay yerinin dumanla kaplandığını söylüyor.  Ülkede karayolları gerekli bakım onarım çalışmaları yapılmadığı için oldukça tehlikeli.

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Yerel  medya ve sosyal medyada çok sayıda cansız bedeninin taşındığı görülüyor. Devrilen tankerin aşağısında ise çok sayıda ceset yığın halinde duruyor.  Ölü sayısının daha da yükselmesindnen endişe ediliyor.  

Kazada yanarak hayatını kaybeden 123 kişidebnbir çoğunun cesetlerinin tanınmaz halde olduğu hatta Bazılarının ancak DNA testi ile kimliklerinin ortaya çıkarılabileceği belirtiliyor.

Kazada tanker dışında en az 6 otomobil ve 12 motorsikletin yandığı biliniyor. 

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