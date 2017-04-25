Son dakika: Muhtemel cumhurbaşkanından Türkiye'yi kızdıracak sözler!

Macron, törende yaptığı konuşmada, 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, 1915 Olayları’nın ‘soykırım’ olarak tanınması için dünyada mücadele vereceğini ifade ederken, Elysee Sarayı’na çıkarsa, tüm ülkelerde demokratları koruyacağını belirterek, “Türkiye’nin içine girdiği eğilimden çok derin üzüntü duyuyorum ve bunu onaylamıyorum” dedi.
16 Nisan anayasa referandumuna ilişkin ‘otoriterleşme’ vurgusu yapan Macron, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde ilerleme olmayacağını da belirtti.