Son dakika: Muhtemel cumhurbaşkanından Türkiye'yi kızdıracak sözler!

Geçen pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan yüzde 24.01 oy alarak birinci çıkan Emmanuel Macron, 1915 Olayları'nın 102'nci yıldönümü için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen anma törenine katıldı. Macron, cumhurbaşkanı seçildiği takdi

Macron, törende yaptığı konuşmada, 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, 1915 Olayları’nın ‘soykırım’ olarak tanınması için dünyada mücadele vereceğini ifade ederken, Elysee Sarayı’na çıkarsa, tüm ülkelerde demokratları koruyacağını belirterek, “Türkiye’nin içine girdiği eğilimden çok derin üzüntü duyuyorum ve bunu onaylamıyorum” dedi.