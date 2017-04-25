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Son dakika: Muhtemel cumhurbaşkanından Türkiye'yi kızdıracak sözler!

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Son dakika: Muhtemel cumhurbaşkanından Türkiye'yi kızdıracak sözler!
Geçen pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan yüzde 24.01 oy alarak birinci çıkan Emmanuel Macron, 1915 Olayları'nın 102'nci yıldönümü için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen anma törenine katıldı. Macron, cumhurbaşkanı seçildiği takdi

Macron, törende yaptığı konuşmada, 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, 1915 Olayları’nın ‘soykırım’ olarak tanınması için dünyada mücadele vereceğini ifade ederken, Elysee Sarayı’na çıkarsa, tüm ülkelerde demokratları koruyacağını belirterek, “Türkiye’nin içine girdiği eğilimden çok derin üzüntü duyuyorum ve bunu onaylamıyorum” dedi.58fee0cb0f25442bbc7b684a.jpg

 

16 Nisan anayasa referandumuna ilişkin ‘otoriterleşme’ vurgusu yapan Macron, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde ilerleme olmayacağını da belirtti.

 

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