  • BIST 101.096
  • Altın 142,430
  • Dolar 3,6163
  • Euro 4,1040
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKatar'dan flaş açıklama

Son dakika... Müezzinoğlu: 3 yıllık eylem planımız var

»
Son dakika... Müezzinoğlu: 3 yıllık eylem planımız var
Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendi:Uzlaşma ortamını yakalayamazsak, kıdem tazminatı hususunu kamuoyu önünde tartışamayacağız."

"Gençlere istihdam için 3 yıllık bir eylem planımız var. Genç girişimciye teşvik vereceğiz." 

"Teşviklerin hedef kitlesi genişledi, yeni kurulan firmalar da yararlanacak.İstihdam için 3 ay sigortasız çalışma şartını 10 güne indiriyoruz."Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, "Kıdem tazminatı konusunda iş veren ve çalışanlar arasında yüzde 50'nin üzerinde bir mütabakat ortamı sezersek bunu yüzde 70'in üzerine çekmeye çalışıp, yasa tasarısını TBMM'ye göndereceğiz. Bu uzlaşma ortamını yakalayamazsak, kıdem tazminatı hususunu kamuoyu önünde tartışamayacağız" ifadelerini kullandı.

SMA hastalarına ilaç temin edilmesi konusunda da açıklamalar yapan Müezzinoğlu. "SMA hastalarının tedavisinde faydası olacaksa parasını hesaplayacak halimiz yok". dedi. Bakan Müezzinoğlu 36 SMA hastasının tedavisine başlandığını, 118 hastanın durumunun incelendiğini aktardı.

Müezzinoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* İşsizlik yıl sonunda inşallah tek haneye inecek.

* İstihdam için sigortalı olma süresini 3 aydan 10 güne düşürüyoruz.

* Genç girişimcilere teşvik vereceğiz.

* Bağkurluların sağlık hizmeti almasıyla ilgili mağduriyeti yıl sonuna kadar gidereceğiz.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de silahlar konuştu!05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:11
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler için son dakika açıklaması05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:16
  • Usta oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti05 Temmuz 2017 Çarşamba 01:22
  • Eylem hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi04 Temmuz 2017 Salı 16:53
  • Antalya'da korku dolu anlar!04 Temmuz 2017 Salı 10:56
  • Evleri ve seraları su bastı04 Temmuz 2017 Salı 10:50
  • Son dakika... Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu04 Temmuz 2017 Salı 10:33
  • Denizli’de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı: 3 ölü04 Temmuz 2017 Salı 10:16
  • Ankara'da Suriyelilerle vatandaşlar arasında gerginlik04 Temmuz 2017 Salı 09:50
  • Karısına Dışkı Yedirmeye Çalışan Cani Tutuklandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim