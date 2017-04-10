Son dakika... Mısır'da cenaze günü! Askerler caddelerde...

Kiliseleri hedef alan bombalı saldırıların kurbanları toprağa veriliyor, üç ay olağanüstü hal ilan edilen ülkeden bugün sıra dışı fotoğraflar geldi.İsrail ise, üst üste gelen uyarılardan sonra Taba sınır kapısını saldırı ihtimaline karşı kapattı.

Kuzeydeki Tanta ve İskenderiye'de terör örgütü IŞİD'in kiliselerde katliam yaptığı Mısır'da, bugün hareketli saatler yaşanıyor. Darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin üç ay olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği ülkeden bugün geçilen fotoğraflarda, cenazeler öncesi yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Başkent Kahire ile İskenderiye arasındaki yolda, yüzleri siyah maskeli silahlı askerler bir zırhlı aracın üstünde görülüyor. Başkent Kahire'de polis helikopterleri uçuyor.

İki kentteki Kıptî kiliselerinde 45 can kaybına neden olan saldırıların ardından, Sisi ülke genelinde kritik altyapı tesislerini korumak için orduyu görevlendirdi.

İlan edilen OHAL yasalarına göre, güvenlik güçleri ülke çapında istediği gibi tutuklama ve arama yapabilecek. Bu işlemler için herhangi bir emir gerekmiyor.

OHAL, bugün parlamento tarafından da kabul edildi.

İsrail sınır kapısını kapattı

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail'in Sina Yarımadası'nın doğusunda yer alan Taba sınır kapısını kapattığını duyurdu. Söz konusu sınır kapısında bir saldırı olacağı yönünde uyarılar peş peşe gelmişti.

Papa ay sonunda ziyaret edecek

Kıptî Hristiyanlar, Mısır nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Kiliseleri kan gölüne çeviren patlamalar, Tanta'daki St. George ve İskenderiye'deki St. Mark kiliselerindeki Palmiye Pazarı ayinini hedef aldı. Saldırılar arasında birkaç saat süre bulunuyor.

Aralık 2016'da başkent Kahire'deki katedralde patlayan bomba, çoğu kadın ve çocuk en az 25 insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Nisan sonunda Mısır'ı ziyaret edecek.

YEDİ YIL, 33 SALDIRI

Ülkedeki kiliselere son yedi yılda 33 saldırı düzenlendi.

7 Ocak 2010

Mısır'ın güneyindeki Kana iline bağlı Neca Hammadi ilçesinde silahlı kişilerin kilisedeki bir gruba saldırması sonucunda yedi kişi öldü, onlarcası yaralandı.

1 Ocak 2011

İskenderiyye'deki Kıpti Azizler Kilisesi önünde meydana gelen patlamada 24 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

7 Nisan 2013

Başkent Kahire'deki el-Abbasiyye bölgesinde, Ortodoks Kıptilerin ana merkezi olan St. Mark Katedrali'ndeki cenaze törenleri kana bulandı. Saldırıda yedi kişi öldü.

14 Ağustos 2013

Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarının Rabia ve Nahda meydanlarında düzenlediği gösterilerin dağıtılmasıyla eş zamanlı olarak 14 Ağustos 2013'te ülkenin farklı illerinde 26'dan fazla kilise yakıldı ya da tahrip edildi.

20 EKim 2013

Giza'nın El-Verrak Mahallesi'ndeki St. Mary Kilisesi'nde bir düğün törenine silahlı saldırı düzenlendi. 4 kişi öldü, 18'i yaralandı.

11 Aralık 2016

Kahire'de Kıpti Ortodoks Katedrali yakınındaki Petrine Kilisesi'nde meydana gelen patlamada, 29 kişi öldü, onlarcası yaralandı.

9 Nisan 2017

Tanta ve İskenderiye'deki kiliseleri hedef alan bombalı saldırılar 45 can kaybına yol açtı.