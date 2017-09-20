Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sınavıyla ilgili konuştu. 'Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber'de eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

(TEOG'un kaldırılması) Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz.

25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu?

Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.

2002'de yaşam ömrü ortalaması 75.5'ti, şimdi yaş 78'i geçti. Eğitirseniz insanınız daha uzun yaşar.