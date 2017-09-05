Son dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, "Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek" denildi.