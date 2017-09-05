Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, "Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek" denildi.
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Son dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, açıklama, yağış, haberler
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