Son dakika: Meksika'da 8.1'lik depremin ardından alarm verildi

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından tsunami alarmı verildiği gelen ilk bilgiler arasında. Uyarıların özellikle Orta Amerika kıyıları için ya

Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Orta Amerika kıyıları için tsunami alarmı verildi. Meksika İçişleri Bakanı depremde en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerin ikisinin Chiapas eyaletinden olduğu açıklandı.

Guatemala devlet başkanı da bir vatandaşının depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) önce 8 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 8,1 olarak güncelledi.



USGS, depremin kaydedildiği derinliği de 69,7 kilometre olarak düzeltti. Derinlik daha önce 33 kilometre olarak duyurulmuştu.

8 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ ALARMI

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi,, Mekiska Guatemala, Panama, El Salvador, Costa Rica, Nikaragua, Honduras ve Ekvador ülkelerini tsunamiye karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

1985'TEN SONRAKİ EN BÜYÜK DEPREM

Yaşanan deprem, ülkeyi vuran en büyük deprem olarak da bilinen ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan 1985’teki depremden sonra en büyük sarsıntı olduğu açıklandı. Reuters haber ajansına konuşan 31 yaşındaki mimar Carlos Briceno, “Başta gülüp geçtim ama depremin bitmemesi ve ışıkların sönmesiyle ne yapacağımı şaşırdım. Neredeyse düşüyordum” dedi.

Meksika İçişleri Bakanı ilk gelen bilgilere göre depremde en az 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları bölgede büyük bir korku ve panik yaşandığını duyururken, depremin merkez üssünün Pijijiapan kentinin 123 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

ABD DE KASIRGAYA HAZIRLANIYOR

Meksika ve komşu ülkeler depremin şokunu atlatmaya çalışırken ABD’de de Irma Kasırgası’na hazırlanıyor. Karayipler’de birçok adayı neredeyse yıkıp geçen ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği Irma Kasırgası’nın etkilerini minimuma indirmek için ABD’de önlem alınmaya başlandı. Florida’da birçok markette raflar boşalırken, stok yapan Floridalılar, suyun kesileceğinin açıklanmasının ardından şişe sulara adeta hücum etti.

Chiapas Eyaleti Valisi Manuel Velasco, yaklaşık 1 dakika süren deprem sonucu San Cristobal'da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Velasco, Chiapas'da deprem nedeniyle hastane binaları, evler ve okullarda çatlaklar oluştuğunu ve San Cristobal'da da bir alışveriş merkezinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Velasco, Chiapas'da deprem nedeniyle hastane binaları, evler ve okullarda çatlaklar oluştuğunu ve San Cristobal'da da bir alışveriş merkezinin ağır hasar gördüğünü söyledi.