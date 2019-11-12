SON DAKİKA… KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ SKANDAL TEMAS

Büyük oranda terör örgütü PKK uzantısı YPG mensuplarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) üst düzey yetkilisi dün IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun sözcüsü Albay Myles Caggins ile bir araya geldi.

Uluslararası Koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Myles Caggins de SDG yetkilileriyle bir araya gelerek, IŞİD'e karşı mücadelede işbirliğinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Albay Caggins, Twitter hesabından Kürtçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“IŞİD'in uyuyan hücrelerini ortadan kaldırmaya yönelik attığımız ortak adımları Mustafa Bali ve SDG sözcüsü ile konuşmak gurur vericiydi.”

ABD’li subayın SDG’li üst düzey bir teröristle teması kritik bir tarihe denk geldi. Zira; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım’da Washington’da bir araya gelecek.

Türkiye başından bu yana ABD’nin IŞİD terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle operasyon düzenlemesine karşı çıktı.

Son olarak Ankara ile Washington, SDG’li teröristlerin sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesi konusunda mutabakata varmış, ve Türkiye Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyonlara ara vermişti.