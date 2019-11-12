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SON DAKİKA… KRİTİK ABD ZİYARETİ ÖNCESİNDE BOMBA ANALİZ: ERDOĞAN’IN B PLANI VAR

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SON DAKİKA… KRİTİK ABD ZİYARETİ ÖNCESİNDE BOMBA ANALİZ: ERDOĞAN’IN B PLANI VAR
ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington temasları öncesinde bir analiz hazırladı.

Jeff Bezos'un da hissedarı olduğu Business Insider'a yansıyan analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir B Planı olduğu ifadesi kullanıldı.

Son dönemde Ankara-Washington hattında yaşanan gerilimi yumuşatması beklenen kritik Washington temasları öncesinde Teksas merkezli düşünce kuruluşu Stratfor bir analiz hazırladı. ABD’nin çok okunan haber platformlarından Business Insider’da da yayınlanan analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir B Planı olduğu aktarılıyor.

Türkiye’ye yaptırımların gündeme geldiği bir dönemde olası bir yaptırımın Türkiye savunma sanayine zarar verebileceği fakat bunun etkisinin düşük olacağı belirtildi. Türkiye’nin savunma sanayisini içeriden büyüttüğünü ve savunma sanayi teknolojilerini AR-GE ile ileri taşıdığının vurgulandığı makalede, “Türkiye fırtınaya göğüs gerebilecek çünkü ordusu için ihtiyacı olan sistemleri içeride büyüyen savunma sanayisi destekleyecektir” ifadesi kullanıldı.

Raporun içindeki grafikte 1974’teki NATO’nun silah ambargosu sonrasında Türkiye’nin silah sanayi ve savunma sistemleri konusunda batıya ihtiyacının azaldığı net bir biçimde görülüyor. Resmi rakamlara göre 1970-1979 yılları arasında savunma silahları hacminin yüzde 30’undan fazlası ABD’ye aitken bu rakam günümüzde yüzde 3 ile 5 seviyelerinde.

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Öte yandan Türkiye’nin alternatif savunma partnerleri aradığının da belirtildiği analizde olası bir yaptırımın Türkiye’deki F-16, M-60 tank ve diğer ekipmanların güncellenmesi ve tamirinde sorun yaşatabileceği aktarılırken, “Türkiye’nin bu sorunla mücadele etmek için alternatifleri var. İlk olarak Türkiye son 50 yılda benzer silah ambargoları yaşadı ve bunlardan ders aldı. Kıbrıs’ta yaşananlar sonrasında 1975 ile 1978 yılları arasında ambargo vardı. Bu 42 aylık süreçte Türkiye kendi savunma endüstrisini geliştirmeye zorlandı” yorumu yapıldı.

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STRATFOR’DA YAYINLANAN MAKALE ABD BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI.

Ankara’nın artık ABD ve batı ülkelerine ihtiyacının azaldığının vurgulandığı analizde, “Ankara silah tedarikçisi olarak başka yerlere bakabilir. Türkiye’nin savunma endüstrisindeki bağları gelişti, özellikle Güney Kore, Ukrayna, Belarus, Pakistan, Çin ve Rusya bunlar arasında” ifadesi yer aldı.

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Analiz, “Günün sonunda Türkiye, batının silah ambargosunun yarattığı acıyı tamamen engelleyemez özellikle bu birkaç ay sürerse. Yerel savunma endüstri projeleri ve alternatif tedarikçiler, Türkiye ordusunun bu fırtınadan sağ çıkmasını sağlayacaktır” yorumuyla sona erdi.

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