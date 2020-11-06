Son dakika: Koronavirüs'te tedirgin eden gelişme! Türkiye komple alarm veriyor

Son dakika haberine göre, Balıkesir ve Karabük'ten yeni koronavirüs kararları geldi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, vatandaşların cadde, sokak, meydan, park, pazar yeri gibi açık alanl

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 83 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.