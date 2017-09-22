Son dakika... Korkulan oluyor! Kuzey Kore televizyondan ilan etti

Diktatör Kim Jong-un, 'deli' olarak nitelediği ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin bedelini fazlasıyla ödeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı ise, Pasifik Okyanusu'nda bugüne kadarki en büyük patlamaya yol açacak bir hidrojen bombası deneyebileceklerini duyurd

Füze testleri ve hidrojen bombasıyla yeryüzünde depreme yol açan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez televizyon ekranından yaptığı konuşmayla dünyanın yüreğini ağzına getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde sarfettiği 'Kuzey Kore'yi tamamen yok edebiliriz' sözlerine yanıt veren Kim, Trump için 'deli' nitelemesini kullanarak konuşmanın bedelini fazlasıyla ödeyeceğini söyledi.

Trump için ayrıca 'aptal' benzetmesini de kullanan Kuzey Kore lideri, "Trump'ın sözleri beni korkutmak ya da durdurmak yerine, seçtiğim yolun doğru yol olduğuna beni ikna etti. Bu benim son ana kadar izleyeceğim yol olacak" dedi.

Kim'den sonra bu kez Dışişleri Bakanı yeni bir füze denemesinin işaretini verdi. Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Pasifik Okyanusu'nda bugüne kadarki en büyük patlamaya yol açabilecek hidrojen bombası test edebileceklerini duyurdu.

Bakan Ri Yong-ho, dün yaptığı açıklamayla Trump'ın BM'deki konuşmasını köpek havlamasına benzetmişti.

Son bir ay içerisinde fırlattığı iki balistik füze Japonya'nın üstünden geçen Kuzey Kore, dünyaya korku salıyor. 'Japonya'yı okyanusa batırırız' tehdidinin üstünden saatler sonra 15 Eylül tarihinde ateşlenen füze, Japonya'nın üstünden geçip 3 bin 700 kilometre mesafe katetmişti. Füze Japonya üzerindeyken sirenler çaldı, insanlar sığınaklara koştu. Söz konusu son test, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) kabul edilen yaptırımların hemen ardından gerçekleşti.



Eylül ayı başında test edilen hidrojen bombası ise, bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme neden oldu. Kim'in test ederek dünyaya meydan okuduğu hidrojen bombasıyla birçok şehri aynı anda yok edebileceği tahmin ediliyor.

Bu yıl içinde on dokuzuncu füze testini gerçekleştiren Kim Jong-un, ilk kıtalararası balistik füze denemesini Temmuz ayında yapmıştı.



Trump'tan yeni yaptırım hamlesi

BMGK'daki yaptırımları yetersiz bulan ABD, yeni bir adım daha attı. Başkan Trump, Kim'in televizyona çıkmasından dakikalar önce yeni bir yaptırım kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray, yeni kararnamenin ABD hazinesine, Kuzey Kore'yle iş yapan şirketleri ve finansal kurumları hedef alması için bazı yetkiler verdiğini açıkladı. Yaptırımlar en başta tekstil, balıkçılık, bilgi teknolojisi ve imalat sektöründeki şirketleri ilgilendirecek.



ABD-Çin-Kuzey Kore üçgeni

Başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra birçok kez nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'yi Çin üzerinden durdurmak istedi ancak halihazırdaki tabloda bu hamlesinde başarısız olduğu görülüyor. Pyongyang yönetimi, Pekin'den gelen baskılara aldırış etmeden silah geliştirmeyi sürdürüyor.



Menziller giderek artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı 10'dan fazla, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri de giderek artıyor. Ülke, yaz mevsiminde ilk kıtalararası balistik füzesini denedi. Söz konusu füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu üstündeki toprağı Guam Adası'nı vurma kapasitesine sahip.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze.