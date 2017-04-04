Son dakika... Korkulan oldu! Suriye'ye Kimyasal katliam

Suriye Sivil Savunma Ekibi'nin verdiği bilgiye göre İdlib'deki kimyasal silah saldırıda 58 kişi öldü, 215 kişi gazdan etkilendi.

İdlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 58 kişi öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var." dedi.

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde Suriye Ordusu'na ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırmıştı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü saldırıda ölü sayısının 58'e yükseldiğini, ölenlerden 11'inin çocuk olduğunu bildirdi.

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi. İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti.

SURİYE ORDUSU İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Reuters'ın haberine göre Suriye ordusundan bir kaynak, kimyasal silah kullandıkları iddialarını reddetti. Açıklamada, Suriye ordusunun ne geçmişte ne de gelecekte kimyasal silah kullanmadığı ve kullanmayacağı' savunuldu.