  • BIST 88.475
  • Altın 147,969
  • Dolar 3,6638
  • Euro 3,9047
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHelikopter destekli operasyon

Son dakika... Korkulan oldu! Suriye'ye Kimyasal katliam

»
Son dakika... Korkulan oldu! Suriye'ye Kimyasal katliam
Suriye Sivil Savunma Ekibi'nin verdiği bilgiye göre İdlib'deki kimyasal silah saldırıda 58 kişi öldü, 215 kişi gazdan etkilendi.

İdlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 58 kişi öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var." dedi. 

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde Suriye Ordusu'na ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırmıştı. 

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü saldırıda ölü sayısının 58'e yükseldiğini, ölenlerden 11'inin çocuk olduğunu bildirdi.

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi. 

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi. İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti. 

SURİYE ORDUSU İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Reuters'ın haberine göre Suriye ordusundan bir kaynak, kimyasal silah kullandıkları iddialarını reddetti. Açıklamada, Suriye ordusunun ne geçmişte ne de gelecekte kimyasal silah kullanmadığı ve kullanmayacağı' savunuldu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havalimanında skandal!14 Ağustos 2016 Pazar 11:57
  • Yakıt tankeri patladı!11 Ağustos 2016 Perşembe 11:45
  • Rusya'dan Türkiye'ye teklif!09 Ağustos 2016 Salı 09:55
  • Hastane saldırısını o örgüt üstlendi!09 Ağustos 2016 Salı 09:19
  • ABD'den fevkalede yorumu geldi!08 Ağustos 2016 Pazartesi 09:53
  • BİSİKLET TURU DÜNYA TAKVİMİNDE!03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:19
  • İtalya'dan Erdoğan'a Sert Cevap!03 Ağustos 2016 Çarşamba 09:10
  • İlginç Doğum Günü!02 Ağustos 2016 Salı 17:03
  • Torunu değil kocası!25 Temmuz 2016 Pazartesi 10:03
  • Çatışmalar devam ediyor, ölü sayısı 100'ü aştı10 Temmuz 2016 Pazar 10:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim