Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan genelge: 'Hayır' çıkınca 'evet' diyenleri rahatsız etmeyin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partililere gönderdiği genelgede, "Sandıktan 'hayır' çıkınca provokasyonlara karşı sükuneti koruyun, 'evet' diyen partilerin il ve ilçe binaları önünden konvoylarla geçmeyin, kutlama yapmayın" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün tüm il başkanlarına anayasa değişikliği referandumuyla ilgili bir genelge gönderdi. Genelgede "herhangi bir provokasyona imkan vermemek için" referanduma kadar toplu yürüyüş gibi etkinliklerin yapılmaması gerektiği bildirilirken Kılıçdaroğlu, uyarılarını 4 maddeyle sıraladı.

Buna göre özetle, sandık görevlilerinin seçim sonuçları kesinleşene kadar görev yerlerinden ayrılmamaları, sandıktan "hayır" çıkınca her türlü provokasyona karşı sükunetin korunması, "evet" tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden konvoylarla geçilmemesi istendi.