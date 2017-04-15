Son dakika: Kılıçdaroğlu'dan anket çıkışı... Elindeki rakamı açıkladı

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında referandum anketiyle ilgili verileri paylaştı. En son gelen tahmine göre 53 civarında 'hayır' oyu olacağı yönünde bir tablo olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, açıklamala

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında referandum süreci ve anketlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "En son gelen tahmin 53 civarında 'hayır' oyu olacağı yönünde bir tablo var. Bunun içinde gizli oy dediğimiz, 'Acaba bu düşüncemi açıklarsam yani 'hayır' dersem başıma bir şey gelir mi?' diyen kitle de var. Onların önemli bir kısmı zaten 'hayır'dan yana tavır takınıyor. Sandığa gidiş oranı ne kadar yüksek olursa 'evet' ile 'hayır' arasındaki fark 'hayır' lehine o kadar büyümüş olur" dedi.

Açıklamalarında Cumhurbaşkanının tarafsızlığının ortadan kaldırıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı tarafsızsa yargıç atayabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını atayabilir. Ama aynı zamanda bir partinin genel başkanı ise yargıç atayamaz. Atadığı zaman orada yargı siyaset iç içe geçmiş olur" şeklinde konuştu.



"ANAYASALAR UZLAŞMAYLA HAZIRLANMALI"Bir partinin genel başkanının istese de tarafsız olamayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Programını, kendi partisinin ilkelerini savunmak zorundadır. Hangi gerekçeyle gelip parlamento da, 'Ben tarafsızlık üzerine, namusum üzerine ant içiyorum' diye yemin edecek. Kendi içinde de çelişkileri olan bir düzenleme. Bunun da doğru olmadığını ifade ettik.



Bir başka önemli nokta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başkomutanlık yetkisi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızsa Tük Silahlı Kuvvetleri'ne komutanlık yapabilir. Böyle bir kural bugünkü anayasada var. Eğer bir partinin genel başkanıysa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir partinin genel başkanı nasıl başkomutanlık yapacak. Bu doğru değil. Doğrudan doğruya siyaseti kışlaya sokmuş olacağız. Orduya siyaseti sokmak, adliyeye, yargıya siyaseti sokmak, camiye siyaseti sokmak ancak toplumu ayrıştırır. 15 Temmuz'da gördük. Ordunun önemli bir kısmı baktınız ki paralel devlet yapılanmasına teslim etmişsiniz. Bu tehlike biline biline hala bu uygulama getiriliyorsa bunun getireceği felaketin topluma anlatılması lazım."



SAYIN BAHÇELİ YENİ KEŞFETMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Anayasa değişikliğinde eyalet sisteminin olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şu cevabı verdi: "Eyalet diye yazmaz zaten. Yazılan şu: Birden fazla ili kapsayan düzenleme yapabilir, diyor. Birden fazla ili kapsayan düzenleme nedir? Şöyle bir karar alabilir. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de bir kamu kuruluşu kurdurur ve üçünü birlikte kapsayan bir düzenleme hayata geçirdim diyebilir. Bir kararnameyle. Bu mümkün. Değiştiriyorsunuz çünkü anayasayı. Bakanlıkları, merkez ve taşra teşkilatını yeniden düzenleyebiliyor. Böyle bir yetkiye sahip olacak. Zaten Şükrü Karatepe de bunu ifade etti. Sayın Bahçeli yeni keşfetmiş gibi görünüyor. Bu bilinen, bu parlamentoda, komisyonlarda defalarca dile getirildi, meydanlarda dile getirildi, anlatıldı. Bunların hepsi söylendi."

Böyle bir anayasal düzenin anahtarının yargı olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının çok önemli olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Kişi herhangi bir olumsuz eylemle veya bir başka tavırla karşılaştığında, devletin bir yaptırımıyla karşılaştığında, hakkını yargıya başvurarak arayacaktır. Şimdi bu bağımsız yargıda olabilir ama eğer oraya bir partinin genel başkanı yargıç tayin etmişse ve o mahkemede başka bir partilinin davası görüşülüyorsa o mahkemenin adalet dağıtmadığı kanısı onda uyanır. Bu da hayatın bir başka gerçeğidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, anayasaların bütün kesimlerinin haklarını güvence altına alan temel belgeler olduğunu kaydederek, "Eğer anayasaları alıp da bir partinin mutfağında hazırlar ve bunu topluma dayatırsanız bu doğru değil. Bu toplumda ayrıştırmayı besler, kesinlikle huzurlu bir toplum değil, çatışan bir toplum sürecini başlatır. O açıdan biz söyledik, anayasalar uzlaşmayla hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.



"BU TOPLUMUN BELLEĞİNE GÜVENİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2010 Referandumunda da Türkiye'de benzer süreçlerin yaşandığına dikkati çekerek, "2010 referandumunda yapılan anayasa değişikliği Türkiye'yi 15 Temmuz Darbesine getirdi. Normalde bu değişiklik eğer gerçekten toplumun çıkarına olsaydı pek çok kişi çıkıp 'Bu anayasa değişikliğinde benim de tuzum var' diye açıklama yapardı." ifadelerini kullandı.

"SANDIKLARIN GEREKLİ GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞTIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarımıza 16 Nisan ile ilgili ne söylemek isterseniz, ne yapmak lazım, ne önerirsiniz?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti: "Bir, 'Pazar günü hava güzel, sandığa gitmiyorum' sakın demesinler. Herkes mutlaka ama mutlaka sandığa gitmeli. İki, şunu rahatlıkla söylüyorum ve söylüyorum, 'evet' demenin vebali çok ağırdır, Türkiye'nin kaderi demokratik standartların yükseltmesiyle yükselir ve Türkiye dünyada itibar kazanır. Üç, 'Efendim, gideceğim de sandıkların güvenliği sağlandı mı, sağlanmadı mı?' Bu konuda hiçbir tereddüt olmasın hiçbir vatandaşımda. Sandıkların gerekli güvenliği sağlanmıştır. Sadece bizim partililer değil, gönüllü arkadaşlar var, sivil toplum örgütleri var. Gerçekten de genç avukatlar var. Nerede bir sorun çıktığında derhal o avukat arkadaşlarımız gidecekler ve o sorunla ilgilenecekler. Dolayısıyla sandığa gidelim, Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin demokrasisi için, evlatlarımız için, çocuklarımız için kahverengine, tercihimizi kullanalım. Hayırın altına mührümüzü basalım. Bu Türkiye'nin geleceği için çok önemlidir."

HÜRRİYET HABER