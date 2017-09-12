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SON DAKİKASon dakika: İstanbul'da yangın, dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Son dakika: İstanbul'da yangın, dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

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Son dakika: İstanbul'da yangın, dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor
Edirnekapı'da bir binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

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