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Son dakika: İstanbul'da AVM'de yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor...

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Son dakika: İstanbul'da AVM'de yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor...
Bağcılar Basın Ekspres yolunda yer alan bir AVM'de yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, AVM'deki personeller tahliye edilmeye başlandı.

Bağcılar'da bir alışveriş merkezinin alt katındaki mağazada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar, kısa sürede AVM'nin büyük bir kısmını sardı. Bunun üzerine AVM'de çalışanlar ve müşteriler görevliler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Tahliye edilen vatandaşlar bir süre AVM'nin önünde bekledi. Görgü tanıkları, yangının alt katındaki bir mağazada çıktığını ve dumanların yayılması üzerine görevlilerin alışveriş merkezindekileri tahliye ettiğini söyledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yangın çıkan mağazada hasar meydana geldi. 

 

 

 
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