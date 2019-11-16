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SON DAKİKA… İSTANBUL PENDİK’TE SALDIRI: 3 ÖLÜ! LİNÇ GİRİŞİMİ!

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SON DAKİKA… İSTANBUL PENDİK’TE SALDIRI: 3 ÖLÜ! LİNÇ GİRİŞİMİ!
Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan,dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalandı. Toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Mahallede gerginlik had safhada...

Olay saat 09.30 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde bulunan bir markete meydana geldi. A.E. isimli saldırgan, henüz bilinmeyen nedenle markette bulunan aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.

Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.

Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.  

Saldırgan A.E. olay sonrası gözaltına alındı.

SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ

Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı.

Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.

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