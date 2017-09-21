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SON DAKİKASon dakika... İstanbul Adliyesi'nde polis havaya ateş açtı

Son dakika... İstanbul Adliyesi'nde polis havaya ateş açtı

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Son dakika... İstanbul Adliyesi'nde polis havaya ateş açtı
İstanbul Adliyesi bahçesinde iki grup arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmaya polis havaya ateş açarak müdahale etti.

İstanbul Adliyesi bahçesinde iki grup arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Adliyeye takviye polis ve ambulans gönderiliyor.

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