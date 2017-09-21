İstanbul Adliyesi bahçesinde iki grup arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Adliyeye takviye polis ve ambulans gönderiliyor.
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Son dakika... İstanbul Adliyesi'nde polis havaya ateş açtı
İstanbul Adliyesi bahçesinde iki grup arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmaya polis havaya ateş açarak müdahale etti.
Etiketler: İstanbul Adliyesi, polis, ateş, son dakika, haberler
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