Son dakika: İsrail, Suriye'yi vurdu

Suriye'nin başkenti Şam havalimanı yakınlarındaki bölgeye dün gece iki İsrail füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Al Masdar'ın haberine göre Suriye ordusu yanıt olarak İsrail'in insansız hava aracını vurarak düşürdü.

Habere göre büyük bir patlama sesine sebep olan saldırı fazla hasara yol açmadı.

İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili Reuters'a verdiği demeçte saldırının sorumluluğunu üstlenmediklerini açıkladı.

İsrail son olarak 7 Eylül tarihinde Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Masyaf'taki bir askeri araştırma merkezine saldırı düzenlemiş ve iki asker ölmüştü. Hava saldırıısına hedef olan söz konusu merkez, Han Şeyhun'da en az 89 sivilin öldüğü kimyasal saldırıda kullanılan gazın üretildiği yer olarak biliniyordu.

İsrail, iç savaş ülkesi Suriye'ye zaman zaman füze saldırıları düzenliyor. Birçok kez de savaş uçakları bazı hedefleri bombardımana tuttu.