İspanya polisi, Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümetinin genel merkezinde arama yapıyor.
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Son dakika... İspanya polisi, Katalan hükümetinin genel merkezine baskın yaptı
İspanya polisi, Katalan hükümetinin genel merkezine baskın yaptı.
Etiketler: İspanya, İspanya Polisi, Madrid, baskın, haberler
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