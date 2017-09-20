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Son dakika... İspanya polisi, Katalan hükümetinin genel merkezine baskın yaptı

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Son dakika... İspanya polisi, Katalan hükümetinin genel merkezine baskın yaptı
İspanya polisi, Katalan hükümetinin genel merkezine baskın yaptı.

İspanya polisi, Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümetinin genel merkezinde arama yapıyor.

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