Son Dakika... IŞİD köşeye sıkıştı!Komutanları çıplak olarak yakalandı



Bölgeden gelen son fotoğraflarda, Irak birliklerinin bir IŞİD'li komutanı yakalama anları görüntülendi. Çıplak olan komutanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

milliyet.com.tr

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunda artık sona yaklaşılıyor. ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun aktif rol aldığı operasyonda, kentin batısındaki Eski Şehir bölgesi kuşatma altında.

IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü ABD'li komutan John Dorrian, terör örgütünün Musul’dan başka kaçacak bir yerleri kalmadığını söyledi. Birkaç gün içinde Musul’un batısında yeni bir saldırı dalgasının başlayacağını belirten Dorrian, örgütü tamamen Musul'dan temizleyeceklerini ilan etti.

Bağdadi kaçıyor

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin akibetine ilişkin ise Dorrian şunları söyledi:

"Nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu anda saklanıyor. Bağdadi örgüt mensuplarına ölüne kadar savaşmaları konusunda çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Bağdadi’nin yakalanması ya da öldürülmesi için 25 milyon dolar para ödülü koydu."

IŞİD komutanı yakalandı

Eski Şehir bölgesindeki Stadyum çevresindeki operasyonda, özel polis güçleri bir IŞİD komutanını canlı yakaladı. Diğer militanların tümünün öldürüldüğü operasyonda çekilen görüntülerde, komutanın çıplak olduğu dikkat çekiyor.



Dar bir alana iyice sıkışan örgüt, uyuyan hücrelerdeki intihar eylemcileriyle saldırı düzenliyor. Dün Sabah saatlerinde teröristler polis merkezini hedef aldı, iki saldırgan kendini havaya uçurdu, ikisi de polis tarafından vuruldu. Bir saati aşkın çatışma sonunda teröristler polis merkezine 100 metre kadar yaklaşmayı başardı ancak geri püskürtüldüler.

Mart ayı sonunda şehrin simgesi El Nuri Camii'nin dibine kadar yaklaşan ordu birlikleri, henüz camiyi geri alabilmiş değil. Bölge haftalardır kuşatma altında. Söz konusu cami, terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Haziran 2014'te 'halifelik' ilan ettiği yer ve el değiştirmesiyle teröristlerin direnişi kırılacak.

Batı yakasında mahallelerin çoğu kurtarıldı

Irak'ta 17 Ekim'de başlatılan büyük operasyon, IŞİD'in elindeki en büyük kenti kurtarmayı amaçlıyor. Kentin doğu yakasındaki mahalleler Ocak ayında tamamen IŞİD'den temizlendi.

Irak ordu birliklerinin yanında Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de destek verdiği operasyonun ikinci kısmı, batı yakasında 19 Şubat'ta başladı. Hızlı bir şekilde ilerleyen Irak askerleri, batıdaki mahalllelerin yarıdan fazlasını kurtardı ancak dar sokaklarla kaplı Eski Şehir'de operasyon yavaşladı.

Musul'da Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının kurtarılması, operasyonda bir dönüm noktasını temsil ediyordu. Geri alınan bölgede artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Geride kalan günlerde Musul-Telafer yolu kesilerek örgütün ana ikmal güzergahı kapatıldı. Terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü de operasyonun ilk günlerinde kaybetti.

Topraklarının üçte ikisini kaybetti

Musul, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65. Irak'ta Felluce ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.