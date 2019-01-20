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Son dakika İş hanın da yangın 2 kişi yaralandı bir itfayeiyeci de hayatını kaybetti

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Son dakika İş hanın da yangın 2 kişi yaralandı bir itfayeiyeci de hayatını kaybetti
Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

 Mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken, yangını söndüren itfaiye ekipleri bir işçinin ise cansız bedenine ulaştı. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Fatih, Süleymaniye Mahallesi, Dökmeciler Hamamı Sokağı'nda işçilerin ikamet ettiği öğrenilen bir iş hanında saat 06.00 sıralarında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.4 katlı binanın giriş katındaki atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.Süleymaniye Camii ve Medresesi başta olmak üzere birçok tarihi yapının bulunduğu bölgede, yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtardı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangının ardından yangının merkezi olan atölyede inceleme yapan itfaiye ekipleri içeride bir cesetle karşılaştı.

Çaydanlık atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen iş yerinin Yaşar Çakıcı isimli yaşlı bir kişiye ait olduğu ve yaşlı adamın bu atölyede yaşadığı öğrenildi.

Yangın sırasında içeride bulunan işçilerden Hacı Karagülle, iş hanında yaşayan yaklaşık 10 işçi olduğunu, yangının merkezi olan atölyede bir işçinin bulunduğunu ve yangından kurtulamadığını ifade etti.

Yangında ulaşılan cesedin kimlik bilgileri hakkındaki kesin bilgiler otopsi incelemesinin ardından belirlenecek. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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