Son dakika... Irak Yüksek Mahkemesi'nden referandum kararı

Bağdat yönetimi, mecliste aldığı kararın ardından bu kez Yüksek Mahkeme aracılığıyla referandumun durdurulması kararını aldı. Talep, Irak Başbakanı İbadi'den geldi.

Irak'taki Federal Mahkeme, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu durdurma kararı aldı. Mahkeme Sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, üyelerin katılımıyla toplanarak, Kürdistan bölgesi ve diğer bölgelerde (tartışmalı bölgeler) referandumun durdurulması için gelen talepleri inceledi. Yapılan inceleme sonrası mahkeme, Kürdistan bölgesinde çıkarılan '8 Haziran 2017 tarihli ve 106 sayılı Başkanlık emrine göre 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumu' durdurma kararı aldı" ifadesini kullandı.

Mahkemenin kararında, açılan davalar sonuçlanıncaya kadar söz konusu referandumun yapılamayacağı belirtildi.

Alınan karar, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin talebi sonrası geldi.

Barzani ısrarcı

Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumunda son viraja girilirken, referandumun ertelenmesi ya da iptal edilmesi için Bağdat, Türkiye ve İran ile uluslararası toplumun talepleri Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani başkanlığında toplanan Yüksek Referandum Kurulu'nda dün ele alınmıştı. Toplantıda referandumun 25 Eylül'de yapılmasına yönelik 'devam kararı' alınırken, BM ve ABD dahil uluslararası toplulukla diyalogun sürdürülmesi de benimsenmişti.

Referandumu tanımayacağını açıklayan Bağdat yönetimi ise, askeri müdahaleye hazır olduğunu hafta sonu açıkladı. Başbakan Haydar el İbadi, referandum planının şiddetle neticelenmesi durumunda askeri olarak müdahalede bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Referanduma en sert şekilde karşı çıkan ülkeler Türkiye ve İran. Türkiye bugün Irak sınırında tatbikat başlattığını sabah saatlerinde açıkladı. Hâlihazırda ABD'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta MGK toplantısını öne çektiklerini ve Ankara'nın tavrını 22 Eylül'de herkesin göreceğini söylemişti.

İç savaş ülkesi Suriye de, referandumun karşısında yer alıyor.

Referandumun ertelenmesini isteyen İngiltere ve Almanya da, ABD ile aynı pozisyonda bulunuyor.

Son dönemde herhangi bir açıklama yapmayan Rusya ise, geçen ay bölgesel risklere dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kürt meselesinin şimdi Irak sınırlarının dışına taştığı göz önünde tutulursa bu durumun Irak'a komşu ülkelere de etkisi olacaktır" demişti. Rusya, iç savaş ülkesi Suriye'de iki yıldır rejimle birlikte savaşıyor.

Mitinglerde bayraklar yan yana

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu, yalnızca İsrail tarafından destekleniyor. Referandumu açıkça savunan tek ülke olan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsızlık kararına destek verdiklerini ilan etti. Tel Aviv yönetiminin hâlihazırda Bağdat yönetimiyle bir ilişkisi bulunmuyor.

Referandum mitinglerinde ise İsrail ve Kürt yönetimi bayrağı birlikte dalgalanıyor. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, çok sayıda İsrail bayrağı görülüyor.