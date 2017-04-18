  • BIST 90.857
  • Altın 152,406
  • Dolar 3,6861
  • Euro 3,9402
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 35 bin kişinin bilgileri bulundu

Son dakika... İngiltere'den erken seçim kararı!

»
Son dakika... İngiltere'den erken seçim kararı!
Başbakan May, hükümetin iki ay içinde ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığını duyurdu. Brexit sürecinde parlamentonun bölünmemesini hedefleyen Theresa May, "Önümüzdeki yıllarda istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile Brexit süreci resmen başlayan İngiltere, erken seçime gidiyor. Başbakan Theresa May, Başbakanlık konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin 8 Haziran'da erken seçim kararı aldığını duyurdu.

May'in kararı, uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya son dakika olarak geçildi.

Seçim kararı için Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Brexit sürecinde Parlamento'nun bütünlük içinde hareket etmesini hedefleyen Theresa May, "Önümüzdeki yıllarda istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak" dedi.

Geçen yılki Brexit referandumu sonrası Başbakan David Cameron'ın istifasının ardından göreve gelen May, daha önce hep erken seçime gitmeyeceğini açıklamıştı. May sürekli genel seçimin planlandığı gibi 2020'de yapılacağını söylemişti.

İngiltere'de erken genel seçime gidilebilmesi için, seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını öngören yasanın değiştirilmesi ve bunun için de Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi daha önce bu değişikliği destekleyeceğini açıklamıştı.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'yı sarsan saldırıda sürpriz gelişme15 Nisan 2017 Cumartesi 15:14
  • Bombaların babası mı yoksa anası mı daha güçlü15 Nisan 2017 Cumartesi 08:43
  • ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle15 Nisan 2017 Cumartesi 08:28
  • G7 ülkelerinden kritik Esed kararı!11 Nisan 2017 Salı 13:18
  • ABD'den yeni saldırı sinyali11 Nisan 2017 Salı 11:17
  • Son dakika… Sular ısınıyor: Kuzey Kore ABD’ye meydan okudu11 Nisan 2017 Salı 09:44
  • İdlib'te fosfor gazı saldırısı11 Nisan 2017 Salı 09:40
  • Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var...10 Nisan 2017 Pazartesi 21:34
  • Son dakika... Mısır'da cenaze günü! Askerler caddelerde...10 Nisan 2017 Pazartesi 15:47
  • Tabka askeri havalimanından yeni fotoğraflar!10 Nisan 2017 Pazartesi 14:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim