Son dakika... İngiltere'den erken seçim kararı!

Başbakan May, hükümetin iki ay içinde ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığını duyurdu. Brexit sürecinde parlamentonun bölünmemesini hedefleyen Theresa May, "Önümüzdeki yıllarda istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile Brexit süreci resmen başlayan İngiltere, erken seçime gidiyor. Başbakan Theresa May, Başbakanlık konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin 8 Haziran'da erken seçim kararı aldığını duyurdu.

May'in kararı, uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya son dakika olarak geçildi.

Seçim kararı için Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Brexit sürecinde Parlamento'nun bütünlük içinde hareket etmesini hedefleyen Theresa May, "Önümüzdeki yıllarda istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak" dedi.

Geçen yılki Brexit referandumu sonrası Başbakan David Cameron'ın istifasının ardından göreve gelen May, daha önce hep erken seçime gitmeyeceğini açıklamıştı. May sürekli genel seçimin planlandığı gibi 2020'de yapılacağını söylemişti.

İngiltere'de erken genel seçime gidilebilmesi için, seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını öngören yasanın değiştirilmesi ve bunun için de Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi daha önce bu değişikliği destekleyeceğini açıklamıştı.